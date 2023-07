Caldo, a Firenze da domani allerta rossa con ondate di calore

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Allerta rossa per il caldo domani e mercoledì a Firenze. È quanto comunica Palazzo Vecchio precisando che l'allerta per oggi resta 'arancione'.

Domani la protezione civile prevede che intorno alle ore 14 la temperatura prevista sarà di 36 gradi (percepita 38 gradi), la stessa previsione ci sarà per mercoledì 12 luglio.

Secondo i criteri della protezione civile l'allerta rossa (livello 3, il massimo) prevede ondate di calore e condizioni di rischio elevato per più giorni consecutivi con contestuale allerta dei servizi sanitari e sociali. (ANSA).