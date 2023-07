Calcio: Empoli, ufficiale Maldini in prestito dal Milan

Dopo le visite mediche questa mattina l'Empoli ha ufficializzato di aver raggiunto l'accordo col Milan "per l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dell'Empoli e controriscatto per la società rossonera, delle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini". Dunque il figlio d'arte dell'ex bandiera del Milan Paolo, lo scorso anno protagonista a Spezia, è da oggi a disposizione di Paolo Zanetti. Si è già allenato col gruppo al primo giorno di ritiro. Si parla di un prestito con riscatto a 4 milioni di euro e controriscatto per il Milan a 5 milioni.

L'Empoli riparte per tentare l'impresa di raggiungere la terza salvezza consecutiva in Serie A. Non è mai successo nella storia del club ed è questo l'obiettivo prefissato dal presidente Fabrizio Corsi nella conferenza stampa di questa mattina in cui ha parlato al fianco del tecnico Paolo Zanetti e del ds Pietro Accardi, entrambi confermatissimi. "La prossima stagione è in mano a questi due ragazzi - ha detto Corsi rivolgendosi a Accardi e Zanetti, entrambi poco più che quarantenni -. Ritengo che professionalmente come Empoli ci stiamo mettendo qualcosa e loro ci metteranno tutto quello che ci consentirà di arrivare al risultato anche la prossima stagione. Siamo in mani buone. Ci metteranno nelle candidate per retrocedere ma questo non ci abbatte. Paolo è stato un calciatore nostro, ora sta seguendo un percorso per diventare un allenatore importante; Pietro è qualche anno che vive in simbiosi con me".

L'Empoli ha disputato 16 campionati di serie A (prima volta torneo 1986-1987), frutto di sette promozioni e nove salvezze.

Si è salvato due volte consecutive, nel 2005-2006 e 2006-2007, nel 2014-2015 e 2015-2016, nel 2021-2022 e 2022-2023.



