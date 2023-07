Cucinelli apre boutique a Forte dei Marmi con richiami a Solomeo

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 09 LUG - Forte dei Marmi prende sempre più la forma di salotto chic su cui si affacciano le boutique del lusso. Dopo varie aperture negli ultimi giorni, è arrivato nella località turistica lo stilista Brunello Cucinelli, per partecipare alla serata d'inaugurazione della sua boutique in via Carducci, a due passi dalla piazza col celebre Fortino. Un opening in grande stile, con cocktail e musica dal vivo in negozio, seguito da una 'Festa d'estate' al Bagno Gilda. Prima una cena di pesce per 200 ospiti con due lunghissimi tavoli allestiti sulla spiaggia a lume di candela, poi il party con la musica del cantante e show-man Alessandro Ristori con la sua band, i Portofinos, e le loro hit italiane degli anni '60 e '70, i miti Americani degli anni '50 e il pop rock inglese.

La boutique invece porta un po' del mondo di Solomeo sulle spiagge della Toscana. Vari richiami alla sede umbra della maison sono sparsi in giro per tutto il negozio (inclusi angoli con i libri degli autori amati dal fondatore, tra cui testi di Aristotele). La ristrutturazione ha anche tenuto conto della località in cui si trova la boutique. Sono infatti presenti richiami al mondo marinaio con reti da pesca, cabine da spiaggia, tappezzerie con pregiati lini. Un allestimento costruito anche grazie ai volumi interni dato che sono state create delle doppie altezze a seguito della demolizione dei vecchi soppalchi. Quattro le vetrine sulla via, tutte a filo facciata con infissi in ferro brunito e un rivestimento in pietra naturale di travertino romano con una tonalità grigio-beige. La boutique, infatti, si sviluppa in quattro locali tutti collegati tra loro, che ospitano tutte le collezioni uomo, donna e bambino, oltre al nuovo profumo e una chicca in più. Il primo ingresso, infatti, porta a una piccola zona bar, uno spazio con pareti rivestite in iuta con finiture in gesso, tavolini in travertino e ferro e sedute di recupero in stile. (ANSA).