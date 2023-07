A fuoco un ripetitore della telefonia a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 09 LUG - A fuoco un ripetitore telefonico a Lucca, situato di fronte al cimitero del quartiere San Vito.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in poco tempo. Sul posto anche i tecnici per verificare l'entità del danno. Non è chiaro cosa abbia provocato le fiamme.

Sul posto la polizia di Stato che ha avviato indagini per risalire alle cause. Secondo quanto appreso da fonti investigative non risultano segni o scritte che possano far pensare che l'incendio del ripetitore telefonico della Tim a Lucca sia di matrice dolosa. Le indagini comunque proseguono senza escludere nessuna ipotesi. Le fiamme hanno danneggiato l'antenna del quartiere San Vito, con disagi alla copertura telefonica. Il guasto causato dall'incendio risale al pomeriggio, intorno alle 15.