Caldo, Firenze attiva le misure di vigilanza per gli anziani

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - Azioni di vigilanza per gli anziani e i fragili a Firenze col primo caldo record dell'estate in arrivo dato che domani, domenica 9 luglio, è primo giorno da 'bollino arancione'. Scatta un'attenzione ancora più alta per anziani e soggetti fragili da parte dell'assessorato al welfare che prevede 'sorveglianza attiva' per gli over 75 che vivono da soli, senza una rete familiare, attuando un servizio di monitoraggio telefonico; ricoveri di sollievo per offrire alla famiglia l'opportunità di alleggerire lo stress e l'impegno di cura, per un massimo di 60 giorni l'anno, o ricoveri in struttura con codice rosso (inserimenti in urgenza di due mesi).

Nei primi sei mesi dell'anno questi ricoveri sono stati 664; i servizi ordinari come l'assistenza a casa, i pasti a domicilio e la teleassistenza.

Spiega l'assessore comunale al Welfare Sara Funaro, anche presidente della Società della salute di Firenze: "Abbiamo a cuore i nostri anziani. Il loro benessere è al centro delle nostre azioni amministrative che puntano a offrire loro servizi sanitari e sociali di qualità. Ma con le elevate temperature aumentano per loro i disagi e le difficoltà, soprattutto per quelli soli, e anche per le persone fragili. Firenze da sempre mette a disposizione dei servizi per proteggere questa fascia di popolazione".

"Per aiutare anziani e soggetti fragili ad affrontare al meglio questo periodo - aggiunge Funaro - la collaborazione dei medici di famiglia è fondamentale e per questo rinnoviamo loro l'appello a segnalarci le situazioni più critiche così da intervenire con azioni mirate e con il loro inserimento nel servizio di sorveglianza attiva". (ANSA).