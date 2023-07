Incendio in Versilia, in azione anche elicottero

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 07 LUG - Vigili del fuoco al lavoro da oggi alle 10:30 per un incendio di vegetazione abbastanza esteso a Pioppogatto, nel comune di Massarosa (Lucca), in Versilia, con le fiamme che si sono avvicinate ad un vicino campo di volo. Il rogo si è propagato molto velocemente a causa dei forti venti che hanno caratterizzato la mattinata. I vigili del fuoco hanno limitando l'avanzata del fronte dell'incendio, operando anche con un elicottero Drago, e il rogo sarebbe in fase di spegnimento. Sul posto anche i carabinieri forestali e la polizia municipale. Proprio il territorio di Massarosa, ma su un versante diverso, fu teatro un anno fa di un vasto incendio che proseguì per giorni. (ANSA).