Fiamme in azienda agricola nell'Aretino, 2 intossicati

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI, 07 LUG - Incendio in un'azienda agricola a Cicogna, nel comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo). Le fiamme, la scorsa notte, si sono sviluppate in alcuni locali adibiti a deposito di una azienda agricola, posti al piano terra. Due le persone che si trovavano al piano superiore, in un appartamento, un minore e una ragazza disabile, tratte in salvo dal personale dei vigili del fuoco e poi affidate ai sanitari del 118, per intossicazione da fumo.

Le loro condizioni sono in fase di accertamento. Indagini per individuare le cause del rogo. (ANSA).