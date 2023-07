Anghiari e Pieve Santo Stefano celebrano 100 anni Saverio Tutino

(ANSA) - PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO), 07 LUG - Giornata di eventi oggi per ricordare il fondatore della 'valle della memoria'. Li hanno organizzati i comuni di Anghiari e Pieve Santo Stefano (Arezzo) per il centenario della nascita di Saverio Tutino, il giornalista scomparso a Roma nel 2011, ideatore dell'Archivio dei Diari.

Nato a Milano nel 1923, dopo essere stato protagonista della Resistenza lavorò come giornalista nella stampa comunista, in particolare come corrispondente dalla Cina, dall'Algeria e da Cuba durante la rivoluzione, diventando poi uno dei massimi esperti occidentali di America Latina. Nel 1984 scelse Pieve Santo Stefano, non a caso un paese il cui passato era stato cancellato dalle distruzioni della seconda guerra mondiale, per dare vita all'Archivio dei Diari e alle tante iniziative che di lì a poco ne sarebbero derivate. Sempre in Valtiberina, nel 1998 fondò con Duccio Demetrio la Libera Università dell'Autobiografia. E proprio Pieve Santo Stefano e Anghiari sono state protagoniste delle celebrazioni per Saverio Tutino.

Il programma si è aperto oggi ad Anghiari, città dell'autobiografia, con l'intitolazione a Tutino del camminamento sotto le mura cittadine, uno spazio di grande fascino, una sorta di "sguardo" sulla vallata che ha visto Tutino protagonista assoluto della conservazione della memoria.

Nel pomeriggio ad ospitare gli appuntamenti è stato il chiostro dell'asilo Umberto I di Pieve Santo Stefano. Qui è stato inaugurato il Giardino della memoria intitolato al giornalista.

L'attore Mario Perrotta ha dedicato il reading "Tra voci di carta" a Saverio Tutino e ai suoi diaristi. Costituito anche un comitato nazionale che ha l'obiettivo di promuovere una più approfondita conoscenza della sua personalità e del suo ruolo di protagonista e testimone del Novecento. (ANSA).