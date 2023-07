Siena awards, mostra fotografica all'abbazia di San Galgano

(ANSA) - CHIUSDINO (FIRENZE), 06 LUG - Chiusdino Creative e Above us only sky sono le due mostre a cielo aperto in programma nel centro storico di Chiusdino (Siena) e nell'Abbazia di San Galgano, in attesa di entrare nel vivo dell'edizione 2023 del Siena Awards, in programma dal 30 settembre al 19 novembre.

Dall'8 luglio al 19 novembre il borgo medioevale di Chiusdino farà infatti da cornice alla mostra fotografica Chiusdino creative, esposizione a cielo aperto che proporrà una fusione tra arte fotografica e ambiente urbano. Ad animarla saranno grandi stampe fotografiche affisse alle pareti delle abitazioni, dei palazzi e degli edifici storici del borgo. Gli allestimenti valorizzeranno l'ambiente naturale creando un dialogo armonioso tra le opere fotografiche, gli edifici storici e la bellezza della natura circostante e punteranno a sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali ed ecologiche che segnano la società contemporanea attraverso il potere della fotografia come mezzo di denuncia e di coinvolgimento, si spiega in una nota.

Sempre dall'8 luglio al 19 novembre, sarà, invece, l'Abbazia di San Galgano ad accogliere le immagini vincitrici del Drone Photo Awards 2023 con la mostra fotografica all'aperto Above Us Only Sky, dedicata al più importante premio fotografico al mondo per la fotografia aerea. L'esposizione condurrà i visitatori in un viaggio attraverso immagini scattate dall'alto in ogni angolo del mondo e capaci di mostrare la bellezza e la fragilità del nostro pianeta con una visione del mondo che difficilmente si può ottenere da terra, si spiega ancora. (ANSA).