Riapre chiesa trecentesca della Madonna del Carmine a Pisa

(ANSA) - PISA, 06 LUG - Un concerto domani alle 21 e sabato alle 18 una messa solenne, saluteranno la riapertura della chiesa di Santa Maria del Carmine (1325) nel centro Pisa dopo un intenso lavoro di restauro e consolidamento strutturale costato 1,3 milioni di euro e finanziato principalmente dalla Fondazione Pisa. Il progetto e la direzione dei lavori per opere di consolidamento e restauro strutturale sono dell'ingegner Claudio Barandoni, mentre l'architetto Marta Ciafaloni è stata la responsabile del progetto e ha diretto i lavori di restauro architettonico. Annesso alla chiesa c'è anche il convento che ospita i Frati Carmelitani.

Dal punto di vista del consolidamento strutturale la chiesa presentava, spiega una nota dei tecnici, "una deformazione della parte alta della facciata principale con un fuori piombo di circa 20 centimetri e lesioni interne e deformazioni nelle pareti della navata e alla presenza di una pesante copertura con strutture principali in calcestruzzo armato realizzata negli anni '60".

"Dalle indagini - proseguono - è inoltre emersa la presenza di una muratura portante con 'tipologia a sacco' con due paramenti esterni in laterizio con all'interno una miscela di aggregati e legante e quindi si è proceduto al consolidamento delle mutature con l'introduzione di connessioni trasversali nello spessore murario sfruttando le buche pontaie già esistenti, ma anche presidi in acciaio a contrasto delle rotazioni dei timpani".

E' stata poi sostituita l'impermeabilizzazione della copertura. Infine è stata completamente restaurata sotto il profilo architettonico e artistico la navata, le cappelle e le facciate con attente opere di pulitura e riscoperta delle coloriture sottostanti, restaurando gli apparati marmorei e gli stucchi". (ANSA).