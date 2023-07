Da Putin a Zelensky, a Palazzo Strozzi le opere di Yan Pei-Ming

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Autoritratti e ritratti dei genitori o di personaggi storici come Mao Zedong e Adolf Hitler, reinterpretazioni di opere come la Monna Lisa di Leonardo, l'Innocenzo X di Velázquez o di due copertine della rivista Time dedicate al presidente russo Vladimir Putin e a quello ucraino Volodymyr Zelensky. Sono alcune delle oltre 30 opere dell'artista franco-cinese Yan Pei-Ming, in mostra a Firenze dal 7 luglio al 3 settembre. Con la rassegna dal titolo 'Yan Pei-Ming. Pittore di storie', Palazzo Strozzi propone la più grande mostra mai dedicata in Italia all'artista. (ANSA).