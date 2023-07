Anziano litiga con autista bus e tira martellate a finestrino

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Ha avuto una lite con l'autista del bus e ha preso a martellate il finestrino del pullman. Per questo un 80enne italiano è stato denunciato per danneggiamento aggravato dalla polizia. È accaduto ieri, poco dopo le 21, a Firenze sul bus della linea 14 di Autolinee Toscane nei pressi della fermata tra via Santa Caterina d'Alessandria e via Nazionale.

L'anziano, secondo quanto ricostruito, avrebbe protestato con l'autista che aveva saltato la fermata prenotata. Quando il conducente gli ha fatto notare che la tappa non era stata richiesta, l'80enne avrebbe reagito spaccando un finestrino con il martello frangi vetro di emergenza. L'autista è stato costretto a fermarsi e a chiamare la polizia. E' intervenuta una volante: gli agenti hanno identificato e denunciato l'ottantenne. (ANSA).