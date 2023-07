Rigassificatore di Piombino, Tar rinvia al 20 dicembre

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Il Tar Lazio ha disposto il rinvio al 20 dicembre dell'udienza di merito sul rigassificatore di Piombino. "Alla base della decisione - spiega il Comune di Piombino rendendo noto il rinvio -, i tempi tecnici del procedimento: il parere definitivo del Comitato tecnico regionale sul tema della sicurezza risale appena al 27 giugno, il Comune ha 30 giorni di tempo per preparare il dovuto ricorso per motivi aggiunti e la controparte altrettanti per presentare le controdeduzioni". "Eravamo disposti a non impugnare il parere definitivo del Ctr pur di arrivare alla conclusione di questa vicenda - spiega il sindaco Francesco Ferrari - ma ciò avrebbe significato, di fatto, rinunciare a tutte le contestazioni in materia di sicurezza che abbiamo sollevato nei precedenti ricorsi e, in coscienza, vista la responsabilità che ho nei confronti dei miei concittadini, è una scelta che non potevamo fare. Oltretutto, il parere del Ctr si è rivelato gravemente viziato non avendo affrontato nessuna delle maggiori criticità del rigassificatore in termini di sicurezza. Di certo non sono felice di questo ulteriore rinvio - aggiunge Ferrari - soprattutto perché la decisione slitta a quasi un anno esatto dalla prima udienza per la sospensiva e, intanto, le opere sono progredite e l'infrastruttura è pronta ad entrare in funzione.

Le nostre motivazioni sono forti e hanno un fondamento tecnico giuridico profondo, su questo si basa la preoccupazione per l'entrata in funzione del rigassificatore: valuteremo se chiedere un'altra sospensiva".

Il governatore toscano Eugenio Giani, spiegando di aver appreso "informalmente" dai legali in udienza, che "è stato proprio il Comune di Piombino a chiedere il rinvio per acquisire la documentazione sul rilascio del parere sulla sicurezza della scorsa settimana", osserva: "A questo punto possiamo comunicare ufficialmente che dopo due carichi che avevano funzioni di test di prova, tra domani e dopodomani, nella notte, arriverà la nave rigassificatrice che attiverà il primo carico commerciale".

(ANSA).