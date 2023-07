Fdc Italia acquisisce Palazzo Vivarelli Colonna a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Siglata ieri da parte di Fdc Italia, società connessa a Ldc hotels & residences, l'acquisizione deln settecentesco Palazzo Vivarelli Colonna di via Ghibellina a Firenze. L'atto è stato sottoscritto dal presidente di Ldc hotels & residences Italia Marco Casarola con il delegato di Cdp real asset (gruppo Cdp), proprietaria dell'immobile.

Il Palazzo, appartenuto al Comune di Firenze, nel 2014 è stato acquisito e successivamente messo in vendita da Cdp, con il supporto dell'intermediario Cushman & Wakefield. Per il gruppo, si spiega in una nota, l'acquisizione di Palazzo Vivarelli Colonna si inserisce, a Firenze, nel contesto del più ampio progetto di recupero e valorizzazione di edifici di pregio. È dell'aprile del 2022, si ricorda, "la riapertura al pubblico, dopo un importante intervento di restauro, di Palazzo Portinari Salviati, in via del Corso", con "funzioni di accoglienza alberghiera (ci sono 13 suites) e di residenza (25 appartamenti in gran parte già venduti). È ancora in corso l'impegnativo recupero di Palazzo Serristori, sull'omonimo lungarno, con un progetto di nuova valorizzazione che comprende 14 appartamenti di pregio". "L'acquisizione di questi palazzi storici è motivata dalla ferma volontà di prenderci cura di un patrimonio che esprime i valori di quella grande cultura per cui ancora oggi Firenze è amata in tutto il mondo - afferma Casarola -. Per questo siamo impegnati in restauri attenti, pazienti e certamente onerosi, nel rispetto di coloro che questi edifici li hanno costruiti e vi hanno vissuto. Come ama ricordare Nelson Chang, proprietario di Ldc hotels & residences, a Firenze dobbiamo molto, è la culla di quel Rinascimento che ha cambiato, in positivo, le sorti del mondo".

Palazzo Vivarelli Colonna è un edificio di circa 4.800 metri quadri a cui si aggiungono circa 1.700 metri quadri di giardino: il gruppo ha pronto un progetto di valorizzazione che prevede l'uso residenziale, con appartamenti di pregio, per i piani superiori. Il piano terra manterrà la destinazione d'uso a indirizzo direzionale e commerciale. (ANSA).