Calendario serie A, la prima giornata delle toscane

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Fiorentina in trasferta contro il Genoa, Empoli in casa incontra il Verona. Questa la prima giornata, per le due toscane, del campionato di serie A 2023/24 al via il 20 agosto. Le altre sfide della prima giornata sono Bologna-Milan, Frosinone-Napoli, Inter-Monza, Roma-Salernitana, Lecce-Lazio, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari, Udinese-Juventus). (ANSA).