Spettacolo con 100 droni luminosi sopra i cieli di Vinci

(ANSA) - VINCI, 04 LUG - Uno spettacolo con 100 droni luminosi sarà protagonista alla Festa dell'Unicorno in programma dal 21 al 23 luglio a Vinci (Firenze).

I droni, a tempo di musica, daranno vita a storie fantastiche volteggiando in cielo per dare forma a figure ed immagini. Lo spettacolo è stato riproposto sotto altre forme in alcuni parti d'Italia e soprattutto in eventi come l'Expo di Dubai, ma sono ancora poche le persone che hanno avuto la possibilità di vederlo, si spiega. Lo scorso anno è stato proposto a Vinci in maniera inedita, creando storie legate ai temi del festival. Quest'anno gli spettacoli riproposti ogni sera affronteranno due temi importanti: il primo parlerà dell'importanza della lettura ripercorrendo alcuni episodi tratti da libri di successo ed il secondo proverà a raccontare la storia di Leonardo Da Vinci come se fosse un film di Tim Burton.

L'evento a Vinci nasce grazie alla collaborazione tra la Festa dell'Unicorno ed EssentialArk, azienda che nasce come start-up innovativa con l'intento di portare una forte componente di innovazione nel settore dei software di progettazione. "La nostra volontà è quella di riproporre uno spettacolo originale e che abbia una risonanza nazionale - afferma Daniele Vanni, direttore artistico della Festa dell'Unicorno - per ripagare il pubblico che ogni anno in maniera assidua segue la manifestazione arrivando a Vinci da ogni parte d'Italia". Gli spettacoli si terranno ogni sera dal 21 al 23 luglio alle ore 21.30 e alle ore 23. (ANSA).