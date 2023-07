Sequestro oltre 10mila borse e accessori contraffatti nel Pisano

(ANSA) - PONTEDERA, 04 LUG - Oltre diecimila borse e accessori di moda contraffatti, che una volta immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare fino a 300 mila euro, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza durante un'articolata operazione denominata 'Bazar', iniziata nel 2022. Lo hanno reso noto le fiamme gialle precisando che "le indagini, condotte anche con l'ausilio di attività tecniche e finanziarie, hanno consentito di disarticolare un'organizzazione criminale e denunciare quattro stranieri, uno dei quali con precedenti specifici, con l'accusa di contraffazione e ricettazione".

L'inchiesta, coordinata dalla procura di Pisa, ha ricostruito l'intera filiera del falso. I prodotti, spiega una nota della finanza, "realizzati e confezionati in Cina, venivano immessi in Italia e destinati a nominativi di fantasia" e per questo gli investigatori hanno dovuto individuare "i clienti reali, anch'essi stranieri, incaricati della successiva commercializzazione presso le più importanti località turistiche della Toscana: Firenze, Pisa e la Versilia" con la vendita di borse e accessori contraffatti e griffati con le principali firme dell'alta moda. Per scoprire la falsificazione, concludono le fiamme gialle, a causa "dell'elevata qualità della manifattura dei prodotti è stato necessario l'ausilio degli esperti dei noti brand coinvolti, che hanno accertato come i colori, le forme e le etichette utilizzate risultassero pressoché identiche ai modelli originali, con leggere differenze nella qualità dei materiali e delle rifiniture". (ANSA).