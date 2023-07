Montecatini celebra i 150 anni di Galileo Chini, big del Liberty

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 04 LUG - Si aprirà il 15 luglio a Montecatini Terme (Pistoia) una mostra dedicata a Galileo Chini, nel 150/o anniversario della nascita avvenuta a Firenze nel 1873. L'artista, scomparso nel 1956, è stato pittore, decoratore e ceramista, protagonista del Liberty italiano, stile che ha ampiamente sviluppato anche nella città termale. Sue opere si possono ammirare nel palazzo comunale di Montecatini, nello storico Grand Hotel & La Pace e negli stabilimenti termali Tamerici e Tettuccio. La mostra sarà ospitata all'interno della galleria civica Moca e gode del patrocinio del Ministero per la Cultura e della Regione Toscana.

Si tratta di un evento che si inserisce tra le tante iniziative che il Comune di Montecatini ha organizzato quest'anno per ricordare i 150 anni dalla nascita dell'artista e che finora ha visto momenti di incontro coi giovani, la pubblicazione di un libro e relazioni col mondo del cortometraggio per riportare Chini alla Biennale di Venezia, mentre altre iniziative vedranno la luce nei prossimi mesi.

"Abbiamo considerato la figura di Galileo Chini - dice l'assessore alla cultura Alessandro Sartoni - centrale nella storia culturale cittadina del Novecento. Tanti sono gli edifici che sono stati impreziositi dai suoi lavori ed esiste un rapporto forte tra la città e il maestro. Abbiamo pertanto voluto indagare la relazione esistente tra Montecatini e le opere di Chini, proponendo all'interno di sale da lui decorate alcune opere presenti oggi in collezioni private locali, a riprova del legame tra i montecatinesi e l'artista". (ANSA).