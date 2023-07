Governo sblocca lo stadio di Venezia con 93,5 milioni

Uscito dalla 'porta' dell'Unione europea, con l'esclusione dai fondi del Pnrr, rientra dalla 'finestra' dei fondi governativi il progetto del Bosco dello Sport di Venezia, il maxiprogetto per un'area a verde e impianti sportivi sulla gronda lagunare nei pressi dell'aeroporto di tessera. Il ministro dell'interno, con quelli dell'Economia e delle Finanze e per gli Affari europei, ha deliberato di assegnare al comune di Venezia 93,5 milioni di euro, che andranno a coprire parte dei costi dell'opera. Si prevede la realizzazione di uno stadio, un'arena-palasport, la nuova viabilità Tessera-aeroporto, opere di urbanizzazione interna, a verde e di paesaggio, e un'area educational.

Di fronte alla decisione governativa anche il Comune di Firenze, dal canto suo, vede aprirsi qualche spiraglio per il finanziamento del restyling del 'Franchi', come Venezia escluso dai fondi del Pnrr, "altrimenti saremmo di fronte a una gravissima e inaudita discriminazione politica", ha commentato l'assessore fiorentino allo sport Cosimo Guccione. E il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sottolinea che "se il governo ha provveduto a dare ciò che non dava il Pnrr per Venezia, lo può fare per Firenze, ed è quello che adesso diventa un'aspettativa legittima".