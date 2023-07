Con Open Fiber Enea e Ingv Pitigliano diventa un borgo smart

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Pitigliano come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di innovazione. È questa la missione del progetto presentato oggi nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo promosse da Enea e Open Fiber in collaborazione con il Comune di Pitigliano con l'obiettivo di favorire l'innovazione dei modelli gestionali urbani con particolare riferimento ai piccoli Comuni. L'obiettivo condiviso è quello di promuovere lo sviluppo del Borgo Digitale implementando servizi di utilità per Comune e cittadini, tenendo conto del contesto del territorio e delle sue peculiarità. "Premessa fondamentale - si legge in una nota- è l'infrastruttura in fibra ottica realizzata da Open Fiber in qualità di Concessionario di Infratel Italia, che permetterà di sviluppare servizi digitali e tecnologie che potranno poi essere replicate su altri comuni italiani con caratteristiche simili. Si va dalla sperimentazione della realtà aumentata per valorizzare il patrimonio culturale fino all'applicazione del progetto PELL (Public Energy Living Lab) di Enea a scuole, ospedali e impianti d'illuminazione pubblica, passando per edge computing ed efficientamento energetico. Di particolare rilevanza, vista la peculiarità tufacea del terreno, sarà il monitoraggio del territorio da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che prevede l'utilizzo della fibra ottica posata da Open Fiber come sensore distribuito per raccogliere informazioni tramite strumenti di precisione utilizzati da Enea. (ANSA).