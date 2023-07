Cciaa, Pil di Firenze stimato al +1,3% nel 2023

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - Nel 2023 il Pil di Firenze crescerà dell'1,3%, con "una dinamica positiva ma modesta del valore aggiunto prodotto dall'industria a valori costanti". Lo stima il rapporto della Camera di commercio di Firenze, che rileva un rallentamento nelle costruzioni (da +5,3% a +1,8%), un proseguimento su valori comunque positivi nel terziario (+1,8%), e un andamento dei consumi moderatamente positivo (+1,2%).

L'accumulazione di capitale dovrebbe subire una rimodulazione verso il basso nel corso del 2023 con un rallentamento (da +4,5% a +2,1%).

L'export 2023 è previsto in crescita dell'1,5%, dato che sale al +3% per il 2024.

"I fattori positivi - scrive la Camera, riattivazione delle catene di fornitura e calo delle quotazioni delle materie prime, sembrerebbero temperati dalla frenata del comparto industriale causata dall'effetto dell'innalzamento dei tassi di interesse sulla domanda". Nel 2023 le unità di lavoro cresceranno dell'1,4%, in rallentamento rispetto al +7,4% del 2022, a seguito della contrazione delle ore lavorate nell'industria in senso stretto, e nonostante l'aumento registrato per le costruzioni e le attività terziarie. (ANSA).