Toscana Pride 2023 dedicato ai 'Corpi InTRANSigenti'

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - È dedicato ai 'Corpi InTRANSigenti' delle persone lesbiche, gay, bisessuali e bi+, trans, queer, intersex e asessuali il Toscana Pride 2023 che si terrà sabato 8 luglio a Firenze.

Il ritrovo del corteo sarà dalle 16:30 al Giardino delle Scuderie Reali, con partenza prevista intorno alle 17:30 dal piazzale di Porta Romana. Il percorso prevede il passaggio per le vie di Firenze e poi l'evento finale con interventi e incursioni di artisti al parco Vittorio Veneto.

La manifestazione di quest'anno, è stato spiegato stamattina alla presentazione nella sede della Regione Toscana, chiede una "legge che renda inammissibile discriminare per orientamento sessuale, genere o identità", ma anche una normativa che istituisca in Italia "il matrimonio egualitario e una riforma complessiva del diritto di famiglia che estenda a tutte le persone la possibilità di adottare o procreare, che permetta il riconoscimento di figli alla nascita e che decostruisca il legame biologico come criterio su cui si fonda il concetto di genitorialità".

Vincent Vallon portavoce del Toscana pride ha puntualizzato: "vogliamo tornare in piazza, in un momento in cui la nostra comunità è sotto attacco. Sono nel mirino di questo governo le persone trans e le famiglie omogenitoriali e in più si ignorano sistematicamente le nostre istanze. L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di vittime di transfobia e secondo l'ultimo rapporto di Ilga-Europe il 2022 è stato l'anno più violento per la comunità Lgbtqia+ e questa violenza ha assunto la forma dei discorsi d'odio pronunciati da politici e media".

Anche la Regione Toscana parteciperà all'iniziativa. "Lo faremo con ancora più convinzione - ha detto Alessandra Nardini, assessore regionale alle politiche di genere - alla luce dell'attacco che sta subendo la comunità Lgbtqia+". Per Benedetta Albanese, assessore a diritti e pari opportunità di Firenze "servono garanzie e tutele, ma soprattutto serve subito una legge che superi senza esitazione ogni differenza che si traduce oggi in discriminazione". (ANSA).