Torna 'Cinema in villa', l'arena estiva con vista su Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - Torna il cinema estivo con vista panoramica su Firenze: dal 4 luglio al 27 agosto la Terrazza Belvedere del giardino di villa Bardini, in costa San Giorgio, ospiterà una nuova edizione della rassegna Cinema in villa.

L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Cr Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l'associazione culturale Musart, la programmazione della Fondazione Stensen e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Il programma offre, si spiega, "il meglio della stagione appena trascorsa, oltre a qualche importante uscita estiva, e la novità del cinema italiano ed europeo a un prezzo scontato grazie alla promozione nazionale di 'Cinema revolution' (progetto del ministero della Cultura). L'omaggio estivo è dedicato ai film di Nanni Moretti ed è confermato l'appuntamento del giovedì del 'Cinema in famiglia' a ingresso gratuito per genitori e figli, su prenotazione dal sito www.villabardini.it".

L'ingresso è dalle 20,45 e l'inizio proiezioni è alle 21,15. Il biglietto è di 5 euro (più diritti di prevendita online su cinemainvilla.it) a eccezione dei film italiani e europei della sezione 'Cinema revolution' che sono in promozione (biglietto 3,50 euro più diritti di prevendita). Alla cassa di Villa Bardini il biglietto del cinema si può acquistare insieme al biglietto di ingresso alla mostra 'Lisetta Carmi. Suonare Forte' con una speciale formula scontata. Vista l'affluenza anche di pubblico straniero, gran parte dei film italiani sarà proposta con sottotitoli in inglese, non mancano poi le pellicole in original sound, in diverse lingue, con sottotitoli in italiano.

Ad aprire domani 'L'ultima notte di Amore' di Andrea Di Stefano, alla presenza del regista. Lunedì 17 luglio è il regista Giacomo Abbruzzese a presentare il suo film d'esordio "Disco Boy". Altro opera prima d'autore, quella del regista Marescotti Ruspoli, il 25 luglio a Villa Bardini per introdurre la proiezione di 'Amusia'. Per la programmazione e i biglietti: www.cinemainvilla.it e www.villabardini.it. (ANSA).