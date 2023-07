LeCun (Meta), 'tra 10 anni l'IA come staff di persone virtuali'

(ANSA) - SIENA, 03 LUG - "Tra dieci anni potremo vedere l'intelligenza artificiale come uno 'staff di persone virtuali' che lavoreranno per noi". A dirlo è Yann LeCun, professore della New York University, chief AI scientist di Meta e premio Turing 2018, che oggi ha ricevuto la laurea ad honorem dell'Università di Siena per il contributo fondamentale alla ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale. La laudatio e la motivazione per il riconoscimento sono state lette da Valerio Vignoli, direttore del dipartimento di ingegneria dell'informazione e scienze matematiche dell'Ateno senese, e da Marco Gori, docente dello stesso dipartimento.

"Siena e il suo ateneo - ha proseguito LeCun - mi hanno dato un bellissimo benvenuto, per me è un onore essere qui". "Ogni tecnologia potente può essere usata per fare del bene o del male" ha aggiunto LeCun specificando che "a seconda della fiducia che si ha nell'umanità si può pensare" che l'intelligenza artificiale "possa funzionare oppure no". "Io sono umanista e sono convito che riusciremo a massimizzare il bene e minimizzare il male così come abbiamo fatto con le auto, con i computer e con tutte le tecnologie che abbiamo avuto finora", ha concluso. (ANSA).