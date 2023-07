La bellezza d'Oriente all'incanto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - Una coppia di vasi in cloisonné della dinastia Qing valutati tra 80 e 120.000 euro e un elefante Taiping Youxiang in cloisonné risalente al XVIII secolo. Sono 2 dei 268 lotti che andranno all'incanto per l'asta di arte orientale organizzata da Pandolfini a Firenze il 5 luglio.

Dagli intagli in giada e corallo alle porcellane policrome, dalle sculture in bronzo ai dipinti, queste le opere che collezionisti, esperti e neofiti, potranno aggiudicarsi. Tra i lotti proposti, tra le ceramiche, una coppia di vasi a bottiglia, in porcellana policroma della fine del XIX, della dinastia Qing;. Dello stesso periodo un raro vaso ShangPing e diverse sculture in porcellana Dehua. Di particolare interesse per i collezionisti viene definita una scatola in lacca rossa del XVIII secolo: "Ricorda un esemplare attualmente presente alla mostra China's Hidden Century del British Museum di Londra". Non mancano, inoltre, un dipinto su carta firmato Jiao Bingzhendel XIX-XX secolo e un grande tavolo in legno intagliato con piano in marmo e piedi a forma di zampe di animale. Ampia la gamma di giade e numerose le sculture: dalla raffigurazione di Bodhisattva Guanyin in legno laccato dorato della dinastia Ming -valutata tra i 25.000 e i 30.000 euro-, alla scultura in bronzo brunito dello stesso periodo che ritrae la divinità della ricchezza Caishen, fino alla testa di Budda in ferro della dinastia Yuan-Ming risalente al XIII-XIV secolo. (ANSA).