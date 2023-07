Dai porti di Piombino e all'Elba 150.000 passeggeri in 3 giorni

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 03 LUG - Traffico in crescita nei porti di Piombino e dell'Elba dove si segnano 150.680 passeggeri tra venerdì e domenica, in arrivo e ingresso, e più di 50.000 veicoli. È un traffico da bollino rosso, commenta una nota, quello che i porti di Piombino e, sull'isola, di Portoferraio, Rio Marina e Cavo hanno dovuto sostenere tra venerdì e domenica, con l'Autorità di Sistema Portuale (AdSp) che ha dovuto fronteggiare un flusso costantemente in crescita di persone e auto al seguito.

Soltanto nel porto di Piombino sono arrivati nel periodo di riferimento 71.551 passeggeri e 23.791 veicoli. Le operazioni, seppur con una certa complessità dovuta ai temporali di venerdì sera e della mattinata di sabato, si sono svolte in sicurezza.

Per tutti i porti sono stati schierate complessivamente 28 unità per la gestione della sicurezza e della viabilità portuale.

Il personale ispettivo dell'AdSp, coordinato dal responsabile, Stefano Bianco, è stato costantemente presente tutta la giornata di sabato per gestire il regolare svolgimento delle attività. (ANSA).