Questura Pisa,nessuna barca rovesciata,39enne si era tuffato

(ANSA) - VECCHIANO (PISA), 02 LUG - Nessuna barca si è rovesciata, causando l'annegamento di una persona, a Bocca di Serchio, nel Pisano. Lo specifica la questura di Pisa rispetto alla prima versione fornita dai soccorritori, intervenuti tra San Giuliano e Vecchiano, in relazione all'annegamento di un 39enne cittadino polacco.

Il 39enne, spiega la questura, che era con la famiglia in vacanza da parenti a Lucca, si è tuffato con il figlio di 16 anni e un altro ragazzino polacco di 8 anni, trovandosi in difficoltà. I due ragazzi si sono salvati mentre l'adulto non ce l'ha fatta. Il pm di turno ha disposto, sentiti gli accertamenti fatti dalla polizia che ha verbalizzato i testimoni presenti, la riconsegna della salma ai familiari.

In quel tratto di mare è annegato anche un 48enne: il pm ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale per gli accertamenti del caso. (ANSA).