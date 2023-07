Gkn, protesta sulla torre va avanti, improvvisato un corteo

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) che sono saliti da venerdì sulla torre di San Niccolò a Firenze per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati e della cassa integrazione. I lavoratori resteranno dunque sulla torre.

Un'assemblea, a cui hanno partecipato circa 250 persone secondo quanto riferito dagli operai, si è tenuta in piazza Poggi, ai piedi della torre di San Niccolò, nella quale è stato deciso di proseguire la protesta.

L'assemblea, da poco conclusa si è trasformata in un corteo improvvisato che sta sfilando verso il centro cittadino. Ad aprire il corteo, al quale partecipano operai e simpatizzanti, uno striscione con scritto "La nostra rabbia tocca il cielo, buste, reddito, reindustrializzazione'. (ANSA).