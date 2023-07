Barca con 5 persone si rovescia nel Pisano, un morto

(ANSA) - VECCHIANO (PISA), 02 LUG - Un 30enne polacco è morto annegato in seguito al rovesciamento di una piccola imbarcazione con cinque persone a bordo nel tratto di mare di Bocca di Serchio, tra i comuni di San Giuliano Teme e Vecchiano (Pisa).

Nella zona il mare è mosso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con moto ad acqua e un battello penumatico, e il 118.

Non ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Nelle stesse acque, a poca centinaia di metri di distanza, i vigili del fuoco sono intervenuti, in un evento distinto, anche per soccorrere due bagnanti in difficoltà, uno dei quali, un 48enne italiano, è deceduto. Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe stato colto da malore. In acqua operano anche mezzi della capitaneria di porto di Viareggio (Lucca)i. Le operazioni sono coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Livorno. (ANSA).