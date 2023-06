Palio Siena: annullata la terza prova causa per il maltempo

(ANSA) - SIENA, 30 GIU - Annullata a causa del maltempo la terza prova del Palio di Siena in programma questa sera alle 19.45. L'amministrazione comunale ha esposto dalle trifore di palazzo pubblico la bandiera verde, segnale dell'annullamento.

Un forte acquazzone si è abbattuto nel primo pomeriggio nella città del Palio rendendo inagibile l'anello di tufo di piazza del Campo su cui corrono i cavalli. Resta in forse anche la quarta prova in programma per domani mattina alle 9. (ANSA).