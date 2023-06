Maltempo: in Toscana domani allerta arancione e poi gialla

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - In Toscana domani, come già reso noto ieri, sarà allerta arancione fino alle 8 per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico. Codice giallo poi fino alle 12 dell'1 luglio, sempre su tutta la Toscana. E' quanto riporta il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale.

"A causa di una saccatura atlantica (cuneo di bassa pressione) associata ad elevati livelli di vorticità che è attualmente in transito nella nostra regione, per oggi, e fino alle prime ore del mattino di domani - spiega la Regione -, sono previsti temporali forti con maggiore intensità nelle zone costiere e a sud della Toscana. Previsti anche possibili colpi di vento e grandinate". (ANSA).