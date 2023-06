Lucca Comics & Games celebra il valore dello stare insieme

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Il Lucca Comics & Games torna, dall'1 al 5 novembre, lanciando come tema dominante dalla nuova edizione 'Together', l'importanza dello stare insieme. A realizzare il manifesto di quest'anno, svelato oggi a Firenze, sono stati i fratelli Asaf e Tomer Hanuka, uno fumettista e l'altro illustratore.

Tra gli ospiti già svelati della nuova edizione ci sono Naoki Urasawa, che ha scelto Lucca Comics & Games per la sua prima volta in Italia; Garth Ennis che porterà al festival alcune delle sue tavole più iconiche, esposte in una mostra a Palazzo Ducale, Craig Thompson autore di Blankets, Habibi e vincitore di due Eisner Awards e due Ignatz Awards, Don Rosa che torna a Lucca con Panini Comics e Jim Lee. In programma anche una mostra dedicata a Howard Chayki, con opere non pubbliche di collezionisti italiani e alcuni dei suoi lavori più recenti e una rassegna dedicata Dino Battaglia, a quarant'anni dalla sua scomparsa. Altro momento clou della rassegna sarà il raduno nazionale di cosplay a tema Creamy (e Yu, Toshio, Posi e Nega, Jingle Pentagramma, Duenote, Pinopin) sabato 4 novembre, e l'evento Toei Animation. Tra le altre mostre anche quella dedicata all'arte di Luis Royo e la più grande rassegna mai dedicata ad Amélie Fléchais che sarà per la prima volta a Lucca Comics & Games. Il mondo dell'animazione italiana sarà celebrato anche con la presenza di Bruno Bozzetto, che al festival presenterà il suo libro autobiografico Il signor Bruno. Una vita animata. Spazio anche ai protagonisti del mondo del gioco italiano, con l'ambassador Joe Manganiello e i talent internazionali Peter Adkison, Kelley Slagle e Rob Daviau. Il primo ospite del mondo videogames sarà Rand Miller, a Lucca per celebrare i trent'anni di Myst, il gioco che ha rivoluzionato per sempre l'esperienza dei gamer. (ANSA).