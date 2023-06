Incidente tra bivio A1/A11 e Scandicci, un morto

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Una persona è stata investita e ha perso la vita in un incidente avvenuto poco prima delle 19, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio A1/A11 e Scandicci in direzione Roma all'altezza del km 283.

L'incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante e la dinamica è al vaglio della polizia stradale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in direzione Roma e ripercussioni in A11, verso Firenze, con 3 km di coda. (ANSA).