Covid, in Toscana 352 nuovi casi e 38 decessi in 7 giorni

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 352 nuovi casi di Covid e 38 nuovi decessi: 16 uomini e 22 donne con un'età media di 85,8 anni. A oggi sono ricoverate in ospedale 71 persone (21 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui 1 (+1) in terapia intensiva.

Escludendo i tamponi di controllo, il 34,9% dei soggetti testati è risultato positivo.

Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.607.392, 11.923 i decessi. Ad oggi in 2.546 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,02% (389 persone) e raggiungono quota 1.592.923 (99,1% dei casi totali). In 2.475 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (54 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 2,1%). A livello territoriale Firenze registra 102 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 14, Pistoia 28, Massa Carrara 18, Lucca 32, Pisa 66, Livorno 36, Arezzo 12, Siena 15, e Grosseto 28. (ANSA).