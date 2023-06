Terremoto, caduti intonaci del battistero di Siena

(ANSA) - SIENA, 28 GIU - Alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena sono caduti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Poggibonsi. Gli accertamenti per stabilire eventuali danni anche all'interno del Duomo, che nel frattempo è stato evacuato, hanno poi escluso problemi e il complesso è stato riaperto ale visite nel pomeriggio.

Anche il complesso museale Santa Maria della Scala è stato evacuato, in via precauzionale, a seguito della scossa di terremoto. Erano circa 30 i visitatori all'interno dell'antico spedale al momento dell'evacuazione. Disposta la chiusura del complesso museale anche per la giornata di domani.

Su indicazione del prefetto di Siena e al fine di garantire la sicurezza di tutte e tutti è stata inoltre disposta l'immediata chiusura degli edifici universitari a Siena con sospensione delle attività. (ANSA).