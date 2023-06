Libri, autografi e manoscritti, 330 lotti all'asta

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Libri, autografi e manoscritti, per un totale di 330 lotti, nell'asta a tempo estiva di Gonnelli, dal 28 giugno al 6 luglio.

Per la sezione autografi e manoscritti la Casa d'aste fiorentina segnala una raccolta di lettere autografe firmate inviate all'impresario Elio Gigante da Milva (lotto 25, base d'asta 100 euro), un libro dedicato e autografato da Alberto Moravia (lotto 27, base d'asta 90 euro), il manoscritto autografo firmato di Mistero americano, racconto di Ardengo Soffici (lotto 31, base d'asta 400 euro) e infine un lotto di annunci per i due matrimoni di Bianca Morosini datati 1627-1634 (lotto 35, base d'asta 100 euro).

Per la sezione libri a stampa all'asta "un'interessante selezione di opere futuriste", tra cui il raro set completo delle Esposizioni futuriste in edizione Spes (lotto 45, base d'asta 300 euro) e il Manifesto of the Futurist Painters di Boccioni (lotto 47, base d'asta 220 euro). C'è poi "una curiosa raccolta di edizioni tascabili Hoepli", incluso il Manuale di ornitologia italiana di Arrigoni Degli Oddi Ettore (lotto 67, base d'asta 240 euro). Tra i soggetti gastronomia, botanica, ornitologia, caccia, scienze naturali, meccanica e medicina.

Oltre 160 lotti compongono invece la sezione dei libri a stampa dal XVI al XX secolo. Ricchissima la scelta di soggetti e autori: una serie di rari cataloghi di collezioni, tra cui il Catalogo della Biblioteca appartenuta al sig.Marchese Costabili di Ferrara in edizione Bologna, 1858 (lotto 83, base d'asta 180 euro), numerose edizioni della Divina Commedia, un lotto di opere di Giorgio Caproni in prima edizione (lotto 125, base d'asta 160 euro), diverse edizioni di Gabriele d'Annunzio, numerosi volumi in bella legatura. E ancora, una Quarantana dei Promessi Sposi (Lotto 181, base d'asta 220 euro) e un piccolo nucleo di cinquecentine, tra cui l'Urania del Pontano in edizione prima edizione aldina (lotto 208, base d'asta 280 euro). L'ultima parte del catalogo accoglie quasi un centinaio di lotti in quantità che spaziano dalla medicina alla letteratura, dalla storia alla geografia, con un focus su edizioni del XVI e XVII secolo, tutte con basi comprese tra i 50 e i 500 euro. (ANSA).