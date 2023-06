Incendio in un appartamento a Certaldo, soccorsa 77enne

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Una donna di 77 anni è stata soccorsa nelle prime ore di questa mattina in seguito all'incendio di un appartamento avvenuto a Certaldo (Firenze).

L'alloggio in fiamme si trova al terzo livello di una palazzina di quattro piani e le cause sono attualmente in fase di valutazione da parte del personale dei vigili del fuoco.

Il rogo, che si è propagato anche in un terrazzo adiacente, è stato spento poco dopo le 6 e l'appartamento è stato messo in sicurezza. La donna, in codice verde, in via precauzionale è stata trasferita al pronto soccorso di Empoli (Firenze) per accertamenti dopo aver inalato del fumo. (ANSA).