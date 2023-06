Festival dell'economia civile, V edizione in autunno

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - 'Oltre i limiti: l'impegno che (ci) trasforma': questo il tema della quinta edizione del Festival nazionale dell'economia civile, che si terrà a Firenze, a Palazzo Vecchio, dal 28 settembre all'1 ottobre prossimi. Tra i protagonisti annunciati i Nobel per l'economia Joseph Stiglitz e per la pace Shirin Ebadi. Porterà il suo contributo anche Kaushik Basu, ex capo consigliere economico del Governo dell'India e capo economico della Banca Mondiale dal 2012 al 2016. E poi tra gli altri ospiti annunciati il ministro della Salute Orazio Schillaci e il vice ministro del Lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

Il Festival è promosso da Federcasse e da Confcooperative, organizzato e progettato con Next, con la collaborazione di Sec e il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Ucif, Mus.e - Firenze, Federazione toscana delle Bcc, Coopersystem e Assicoper. Fnec vuole fornire risposte sostenibili, civili e partecipate agli shock e alle sfide globali nell'era dell'intelligenza artificiale e delle grandi trasformazioni sociali ed è concepito come una tappa di un processo - realizzato durante tutto l'anno dalle organizzazioni promotrici - di formazione, sensibilizzazione e accompagnamento per lo sviluppo sostenibile di centinaia di 'buone pratiche'. Riguardo al tema di quest'anno, si spiega, "la transizione di cui tutti parlano è oggi tanto urgente quanto ineludibile e, con essa, la necessità di trovare una soluzione alle crisi ambientali, sociali, di senso del vivere. L'economia civile, attraverso la sua comunità di relatori e buone pratiche partecipanti al Festival, indica una possibile via d'uscita che ha in sé una caratteristica fondamentale. La soluzione, infatti, non può essere calata dall'alto ma richiede l'impegno e il protagonismo di ciascuno di noi. Nella quattro giorni del festival i partecipanti si confronteranno su un ricco insieme di proposte, idee, orientamenti con i quali affrontare assieme la crisi attuale". L'edizione 2023 propone un programma ricco di appuntamenti: oltre 40 i panel previsti, 5 eventi pre-festival e 4 momenti artistici, musicali e teatrali inseriti all'interno della manifestazione (il programma su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it). (ANSA).