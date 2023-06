In appello oltre 10 anni al Diavolo, presunto capo di una setta

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Dieci anni e quattro mesi di reclusione. E' la condanna inflitta dalla Corte d'assise d'appello di Firenze a Matteo Valdambrini, il 26enne di Prato arrestato dalla squadra mobile di Firenze nel giugno del 2020 con l'accusa di essere a capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti a subire atti sessuali, dopo averli convinti di essere il 'Diavolo'.

In primo grado, il giovane era stato condannato in abbreviato a 6 anni per cinque delle tredici violenze sessuali contestate e assolto dall'accusa di riduzione in schiavitù. (ANSA).