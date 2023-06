Aggredito da 5 ragazzi con calci e pugni, 17enne in ospedale

(ANSA) - BAGNO A RIPOLI, 28 GIU - Al culmine di una lite per motivi di droga, aggredito con calci e pugni da cinque ragazzi, diciassettenne finisce in ospedale. E' accaduto ieri sera in localita' Antella, a Bagno a Ripoli (Firenze). Il giovane non avrebbe subito gravi ferite, ma e' stato trattenuto in osservazione nella notte all'ospedale Santa Maria Annunziata. I cinque ragazzi sono scappati ma sono in corso attivita' per l'identificazione. A dare l'allarme al 112 Nue alcuni residenti i quali avevano sentito dei colpi di arma da fuoco.

Il diciassettenne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, aveva un appuntamento con i cinque ragazzi. Durante l'incontro, sarebbe scoppiata una lite per motivi legati agli stupefacenti. I cinque avrebbero colpito con calci e pugni la vittima. Durante l'aggressione, sempre secondo quanto ricostruito, la pistola a salve sarebbe caduta per terra e potrebbe aver esploso un colpo. Al vaglio dei carabinieri le videocamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell'aggressione. (ANSA).