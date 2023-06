Torna premio Fair Play Menarini, prima volta a Fiesole

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Torna il premio internazionale Fair Play Menarini, giunto alla 27/a edizione: la tre giorni è stata presentata oggi a Firenze. Lunedì 3 luglio piazza della Signoria ospiterà il talk show 'I campioni si raccontano', condotto da Ivan Zazzaroni, il 4 luglio ci sarà la tradizionale cena di gala a piazzale Michelangelo. Mercoledì 5 luglio, invece, al Teatro Romano di Fiesole sfileranno, per la prima volta, le grandi leggende dello sport italiano e internazionale per la cerimonia ufficiale di premiazione.

"Siamo molto felici che Fiesole col suo Teatro Romano - ha affermato la sindaca, Anna Ravoni - sia il luogo per la serata conclusiva di questa bellissima manifestazione, una manifestazione che parla di lealtà, di solidarietà e di tanti altri principi e che saranno lì espressi a Fiesole con dei campioni che verranno premiati, ma soprattutto spero alla presenza di tante persone e di tanti giovani". Cosimo Guccione, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, ha sottolineato che "i nostri giovani sono bombardati da mille messaggi, hanno bisogno di esempi e questa manifestazione ha creato, nel tempo, un'eredità che non può essere cancellata, patrimonio comune di tutti".

"E' un'edizione piena di grandissimi campioni", ha affermato Ennio Troiano, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini, ricordando alcuni dei 12 premiati di quest'anno: da Marcelo Bielsa a Javier Zanetti, da Deborah Compagnoni a Luis Scola. (ANSA).