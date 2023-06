Noa in concerto nel piccolo borgo di Lucignana

(ANSA) - LUCIGNANA (LUCCA), 27 GIU - Concerto domani di Noa nella chiesa di Santo Stefano di Lucignana, piccolo borgo nel comune di Coreglia Antelminelli, in Garfagnana (Lucca). Un concerto sold out, con i best of della lunga cariera artistica di Noa: dagli inizi alle canzoni napoletane, da Bach al jazz, in duetto con Gil Dor. Prima del concerto l'artista incontrerà il pubblico.

Lo spettacolo è un evento speciale della terza edizione del festival Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia - Scuola dei linguaggi della cultura, in programma fino al 9 settembre, con 15 appuntamenti nel giardino con il cottage pieno di libri della Libreria sopra la Penna.

Fondamentale per l'organizzazione del festival, si ricorda, è il lavoro dei volontari, guardiani dall'apertura delle attività del cottage, e dei volontari in stage che arrivano da tutta Italia pieni di entusiasmo. (ANSA).