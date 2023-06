Cdm alle 18, in arrivo aiuti per le bollette e dl alluvione

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - In arrivo nuovi sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: un decreto legge con disposizioni urgenti in questa materia è fra i provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si riunirà alle 18. Sul tavolo anche un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione di inizio maggio. (ANSA).