A fuoco autobus a Grosseto, nessun ferito

(ANSA) - GROSSETO, 27 GIU - Autobus di linea a fuoco, questo pomeriggio, a Grosseto: nessuna conseguenza, secondo quanto appreso, per passeggeri e autista, danni ad altre due auto che sono state coinvolte nel rogo.

Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, tutto è accaduto intorno alle 15:30 sul viale Sonnino. Per cause in corso di verifica, il bus, di At, è stato interessato da un principio diincendio. All'arrivo delle squadre dei pompieri, con due autobotti, autista e passeggeri erano in sicurezza, lontani dal mezzo ormai avvolto dalle fiamme. Nell'incendio, estinto dai vigili, sono state coinvolte due in sosta nelle vicinanze dell'autobus. Sul posto intervenuta anche la Polizia municipale di Grosseto. (ANSA).