Stefano Bollani con 'Piano solo' al Teatro Romano di Fiesole

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 26 GIU - Sold out in prevendita l'atteso ritorno di Stefano Bollani al Teatro Romano di Fiesole, martedì 27 giugno, con 'Piano solo', viaggio tra i tasti del pianoforte che si rinnova ogni sera, rendendo omaggio all'arte dell'improvvisazione.

Nel one man show di Stefano Bollani tutto può accadere. Non esiste scaletta, nessun programma di sala a indicare il succedersi dei brani. Lo spettatore siede al suo posto ma è chiamato a spostarsi con la mente verso luoghi inaspettati e a guardare orizzonti musicali sempre nuovi. Una sorta di laboratorio creativo portato in scena seguendo il flusso di coscienza musicale che spazia dal jazz ai suoni brasiliani, a Carosone fino ai brani inediti suonati dal maestro durante la trasmissione tv cult 'Via Dei Matti numero Zero' di Bollani e Valentina Cenni. (ANSA).