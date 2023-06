Palio Siena: applausi per il drappellone dipinto da Di Jullo

(ANSA) - SIENA, 26 GIU - Uno scroscio di applausi ha accolto il drappellone realizzato dall'artista Roberto Di Jullo, per il Palio che si contenderanno le 10 contrade della Carriera in programma per il 2 luglio.

"L'opera presentata questo pomeriggio è un elegante quanto delicato dipinto didascalico, capace di generare una narrazione completa e puntuale del Palio nel pieno rispetto della tradizione - spiega il Comune di Siena in una nota -, in cui non mancano cenni storici della città, ma anche della vita dell'uomo che l'ha dipinto, Di Jullo; un racconto, una 'fotografia' del passato e del presente". In alto, a protezione, il volto di una Madonna bambina con velo avvolto da un'aura di luce oro e una dedica: 'A te advocata nostra'.

Accanto una rosa blu i cui petali raccolgono due iniziali, quelle dei nomi della moglie Paola e del figlio Robert. Sotto, quasi in dialogo con la Vergine, un cavaliere che con forza propende il braccio al cielo e che indossa un'armatura segnata dalla lettera F. Un'altra dedica del maestro all'altro figlio Federico, prematuramente scomparso, ed ora protagonista nella storica battaglia di Montaperti che, nel 1260, vide le truppe ghibelline di Siena sconfiggere quelle dei guelfi di Firenze. Al centro del drappo il gruppo di 10 cavalli, elemento stilistico di Di Jullo, che trasmettono forza e impeto. Il terzo capitolo è tracciato da un canape dipinto con un effetto 3d. Nella parte bassa un tributo alle donne avvolte dal fazzoletto delle 10 contrade. (ANSA).