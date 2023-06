Design e arti decorative del '900, 326 lotti all'asta a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - Mobili, illuminazioni, ceramiche, vetri, firmati da designer del calibro di Philippe Starck, Gaetano Pesce, Carlo Scarpa, Paolo Buffa ed Ettore Sottsass.

Oggetti e arredi di pregio scelti per l'unicità e il grande valore storico ed estetico che andranno all'asta, da Pandolfini, il 6 luglio. 'Design e arti decorative' la vendita all'incanto, suddivisa in due sessioni per 326 lotti.

Tra i lotti una credenza in legno e piedini di ottone e un secretaire in legno con ribalta di Paolo Buffa. Protagonisti del catalogo anche il maestro Gaetano Pesce con il celeberrimo Trono Modello Senza Fine in poliuretano estruso color rosso con inclusioni plastiche bianche, e Gio Ponti, con gli oltre nove disegni preparatori provenienti dalla collezione Franco Klein.

Da segnalare anche un rarissimo tavolo, realizzato da Giuseppe De Vivo nel 1953, in tondino di ferro piegato e piano di vetro, esempio di artigianato di alta fattura. Di particolare rilievo è definita la collezione di arredi progettati da Philippe Starck: all'asta due sgabelli dalla struttura in legno a foglia argento, imbottiti e rivestiti in tessuto nei toni del bianco, realizzati appositamente ed esclusivamente per l'Hotel Sanderson di Londra nel 1998. All'incanto andranno anche il tavolo pieghevole Dole Melipone prodotto da Driade, le famose sedie Dr Glob prodotte da Kartell e la lampada da tavolo Ara di Flos. In vendita anche alcuni arredi dell'Osteria del Contadino, lo spazio ridisegnato nel 1968 dai 'radicali' di Superstudio che, in quel periodo, trovarono rifugio sicuro nell'azienda di Agliana, Poltronova.

Tra i pezzi all'incanto, uno specchio, il cui motivo ripetuto ricorda molti altri progetti che faranno poi parte della produzione dei designer, e un tavolo con struttura in metallo e piano in granito, il cui fusto è del tutto simile al noto Super Loto di Sottsass. Segnalate poi, un vaso di Carlo Scarpa prodotto nel 1927 da CVM e una vasta collezione di ceramiche e arredi dell'architetto, designer e fotografo italiano Ettore Sottsass. Ad arricchire il catalogo, una selezione di arredi e oggetti progettati da Verner Panton, Afra e Tobia Scarpa, Marco Zanuso, Alessandro Mendini, Melchiorre Bega, Venini, Gabriella Crespi e Joe Colombo. (ANSA).