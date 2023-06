Rogo veicoli nel Fiorentino, un unico proprietario

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Risultano intestati tutti alla stessa persona le auto e i motorini interessati la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, da un incendio sviluppatosi in via del Palagetto a Bagno a Ripoli (Firenze). Lo rendono noto i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco: tre i motorini copinvolti e tre le auto secondo quanto spiegato dai militari.

Secondo quanto raccolto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze alcuni residenti hanno spiegato che verso le 23.45 si sono uditi dei botti provenire dall'area dove c'è stato rogo e a seguire si sarebbero sviluppate le fiamme che hanno interessato distrutto una tettoia sotto la quale si trovavano i mezzi. Al momento, si riferisce, non è stato possibile, come stabilito dai vigili del fuoco che procedono, stabilire l'origine dell'incendio, se dolosa o accidentale. (ANSA).