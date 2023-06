Fiamme in garage, evacuate due famiglie nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Doppio intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa per due roghi in provincia di Firenze.

Alle 3:15 personale del distaccamento di Empoli ha operato nel comune di Capraia e Limite, in via Partigiani d'Italia, per un incendio di un garage che ha interessato due appartamenti.

Nessuna persona è rimasta ferita. In seguito ai danni provocati dall'incendio, gli occupanti dei due appartamenti sono state affidati al sindaco per trovare un alloggio provvisorio. Sul posto due automezzi e 7 vigili del fuoco: in corso le operazioni di minuto spegnimento e di messa in sicurezza.

In precedenza, poco dopo la mezzanotte, i pompieri del distaccamento di Pontassieve e della sede centrale erano invece intervenuti a Bagno a Ripoli, in via del Palagetto, per un incendio di 4 auto e 3 ciclomotori ed una tettoia: nessuna persona coinvolta nè danni alle abitazioni. Sul posto sono intervenute due squadre e un'autobotte. Da quanto spiegato dai carabinieri, intervenutiin via del Palagetto, i veicoli risultano intestati tutti alla stessa persona. Secondo quanto raccolto dai militari alcuni residenti hanno spiegato che verso le 23.45 si sono uditi dei botti provenire dall'area dove c'è stato poi il rogo e a seguire si sarebbero sviluppate le fiamme che hanno distrutto anche la tettoia sotto la quale si trovavano i mezzi. Al momento, si riferisce, non è stato possibile, come stabilito dai vigili del fuoco che procedono, stabilire l'origine dell'incendio, se dolosa o accidentale.