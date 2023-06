Nuovo sistema di salita, riapre porta S.Frediano a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Grazie a un nuovo sistema di salita dall'1 luglio a Firenze riapre al pubblico Porta San Frediano. La novità è che Porta San Frediano entra stabilmente a far parte del circuito delle torri grazie all'inserimento di una scala che consente l'accesso permanente: i lavori sono stati ultimati e si è svolta oggi l'inaugurazione alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella e del presidente della Regione Eugenio Giani.

Porta San Frediano sarà aperta, tutti i giorni dalle 17 alle 20, fino al 31 luglio. A seguire, per tutto il mese di agosto, aprirà la Torre della Zecca con gli stessi orari. Per tutto il mese di settembre sarà invece aperta Porta Romana (dalle 16 alle 19). Previste una serie di attività grazie al lavoro di Mus.e.

Il sistema di salita e di visita a Porta San Frediano, riporta una nota, consiste in un collegamento verticale ed orizzontale, realizzato tramite una scala metallica ed un camminamento di ronda sulle mura. Già nel 2016 era stato realizzato un intervento di restauro, completato nel 2019. Aperte inoltre le fortezze cittadine di Forte di Belvedere dal 24 Giugno all'8 ottobre, quella di san Giovanni, meglio conosciuta come Fortezza da Basso il 20 luglio, il 14 e il 21 settembre, e ancora poi il Baluardo di San Giorgio (1 e 22 luglio, 12 agosto, 2 e 23 settembre).

"Siamo felici che dal 1 luglio, con questo sistema di salita, sarà possibile vedere Firenze da una postazione speciale, della quale finora finora nessuno ha potuto godere - ha spiegato Nardella -. Un intervento che abbiamo voluto fortemente presentare oggi, in un giorno così significativo come la festa di san Giovanni, patrono della città". "Questo intervento lo abbiamo finanziato grazie ad una anticipazione del Fondo sviluppo e coesione da parte del Governo di allora, parliamo di due anni fa - ha aggiunto Giani -. Per la Toscana erano disponibili circa 50 milioni di euro e di conseguenza si trattava di selezionare le opere, fra queste scegliemmo di finanziare questo sistema di salita e di visita alla Porta di San Frediano". (ANSA).